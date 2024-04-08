نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024، الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024

في السطور التالية، تقدم «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين بحسب الإمساكية التي نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في أول شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024

رفع أذان الفجر في العاصمة الأردنية عمان، ليبدأ المسلمون في صوم يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:52 صباحا، وفي إربد يرفع الأذان الساعة 4:51 وفي الكرك يرفع الأذان الساعة 4:54.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024

يكون موعد أذان الظهر في عمان وإربد اليوم الاثنين في الساعة 12:38 مساء وفي الكرك يكون موعد أذان الظهر في الساعة 12:39.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الأردنية عمان، والكرك، الساعة 4:13 سماء، وفي إربد يرفع الأذان الساعة 4:14.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة الأردنية عمان اليوم وإربد، والكرك معلنا انتهاء صيام يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 7:06 مساء.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الاثنين 8-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأحد 14 ساعة و14 دقيقة، ويختلف عدد ساعات الصيام من مدينة إلى أخرى، ويزيد التوقيت يوميا نحو دقيقة أو اثنين.