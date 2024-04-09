مفاجأة كبيرة شهدتها الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين وذلك بعدما خططت رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة لقتل زوجها فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 .. قتل ملك قورة

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي مواجهة بين فاروق ودكتور ياسين بعدما جمعتهما رقية، وحاول دكتور ياسين أن يفهم من فاروق لماذا ورطه في قتل والده، وهو يعلم أنَّه بريء فأخبره بأن هذا لأنّه تمّ وضعهم في نفس الكفة، فلابد أن يختار.

ولكن في هذه اللحظة، رفع دكتور ياسين المسدس على فاروق والأخير كذلك، ووفقًا في مواجهة بعضهم البعض، وحاول ياسين أن يقنع فاروق بأن يضع مسدسه جانبًا ولكن كانت المفاجأة أن فاروق أطلق الرصاص على زوجته رقية التي وقعت على الفور بين يدي شقيقها ياسين.