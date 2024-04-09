تراجع كبير في أسعار اللحوم قبل ساعات من عيد الفطر

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في مصر نحو 28 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية، وترصد السطور التالية، سعر اللحوم اليوم بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم تراجعًا اليوم في الأسواق بقيمة 28 جنيها، ليصل إلى نحو 352 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير تراجعًا اليوم في الأسواق بقيمة 12 جنيه، وسجل نحو 318 جنيها.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- سجل سعر كيلو اللحوم الضأن اليوم استقرارا ليُباع بنحو 410 جنيهات.

- سجل سعر كيلو اللحوم البتلو اليوم استقرارا ليُباع بنحو 401 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز اليوم استقرارا ليُباع بنحو 390 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم البلتو بعظم استقرارا ليُباع بنحو 382 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز صغير استقرارا ليُباع بنحو 375 جنيها.