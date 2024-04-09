تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر: البلاد تتعرض لمنخفض جوي (فيديو)

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال لقائه مع نورهان خفاجي مراسلة «صدى البلد» من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ببرنامج «صباح البلد» الذي يقدمه الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير على قناة «صدى البلد»، أن الفترة الحالية تتعرض البلاد لمنخفض جوي يؤدي لحالة من عدم الاستقرار.

البلاد تتعرض لذروة أمطار من متوسطة إلى غزيرة

وأشار محمود القياتي إلى أنَّ البلاد تتعرض لذروة أمطار من متوسطة لغزيرة، منوها أنَّه من المتوقع سقوط الأمطار علي شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقية و شمال الوجه البحري)، تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها علي السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

نصائح بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: تنشط الرياح على جميع الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر، ناصحا بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات.

لا فرص لسقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية

وبشأن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2024، شدد القياتي على أنَّه بداية من غد الأربعاء سيبدأ المنخفض الجوي في الاتجاه نحو الشرق، وتظل أطرافه تؤثر على الشمال الشرقي، وتتلاشى فرص الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.

واختتم أن درجة الحرارة غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 ستكون في القاهرة 25 درجة مئوية، مع نشاط نسبي للرياح وأجواء مائلة للبرودة، ومن يوم الخميس تبدأ ارتفاعات درجات الحرارة مع تلاشي المنخفض عن مصر تماما.