سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-4-2024، استقرارا ملحوظا، في مختلف البنوك المصرية.

ففي البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الثلاثاء 51.53 جنيه للبيع، و51.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.