شهد سعر اليورو اليوم الأحد 7-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، فيما سجلت العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري 51.44 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 51.52 جنيه للبيع، و51.38 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 51.44 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 51.53 جنيه للبيع، و51.29 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الأحد 51.54 جنيه للبيع، و51.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.