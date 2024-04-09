مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15.. آسر ياسين يقترب من العثور على نجله

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، إثارة غير مسبوقة، مع وصول «مروان» - بطل العمل - إلى الممرضة سحر، المسئولة عن ولادة ابنه عمر في 2016، والتي كانت موجودة في المستشفى التي ولد بها نجله الحقيقي، حيث التقيا في منزلها الجديد بالقاهرة بعد انتقالها من الإسماعيلية ليواجهها بحقيقة الأمر الذي رفضته، وسرعان ما طردته من منزلها.

مسلسل بدون سابق إنذار

وضمن أحداث الحلقة الـ14 من المسلسل، ذهب مروان لمنزل سحر، وبدأ الزيارة بالتعرف على حفديها والذي يدعى «علي» والذي أكد لمروان أن عيد ميلاده هو نفس عيد ميلاد نجله، وبعدها تشعر سحر بالقلق وتطلب من ابنتها وحفيدها أن يدخلان حتى تتحدث مع مروان على إنفراد.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15

ومن المتوقع بالنسبة للجميع أن «علي» سيكون هو نجل مروان الحقيقي، وجرى تبديله بعمر في الحضانة، لأن سحر وهي جدة «علي» تعرف جيدا أن حفيدها مصاب بمرض وراثي مثل أحفادها الذي توفوا بهذا المرض.

يقدم مسلسل «بدون سابق إنذار»، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة «دي أم سي»، نخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.