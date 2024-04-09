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دراما المتحدة

ناقد فني: مسلسل بدون سابق إنذار فاجأ الجمهور منذ الحلقة الأولى

كتب:

محمد عزالدين
10:23 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

قال خالد محمود الناقد الفني، إنّ مسلسلات الـ15 حلقة ربطت المشاهد بالأعمال الدرامية، ومنحت النجوم وعدد كبير من الأعمال فرصة للمشاهدة بشكل أفضل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مسلسل بدون سابق إنذار كان مفاجأة منذ الحلقة الأولى بمستوى فني مدهش وبأداء متقن، أدخل المشاهد في صلب الموضوع، لافتا إلى أنّ عناصر الجاذبية تحسب للمخرج والمؤلف وأداء الفنان آسر ياسين.

ولفت إلى أنّ عنصر الإثارة في الموضوع يشكل نسبة كبيرة للغاية للاستمرار في مشاهدة المسلسل، كما أنّ القضايا الإنسانية تجذب الجمهور بكل فئاته.

وتابع: «سنجد جزءا من النخبة يتحدث عن فنيات وتقنيات في السيناريو والإخراج لكن سنجد الجمهور البسيط مرتبط بالحدوتة، وكيف أنّ الأب والأب يلتفان حول مرض ابنهما ويتوحدان مع مشاعره، وفجأة يكتشفان أنّه ليس ابنهما لكن ما زالت الحالة الإنسانية موجودة».

أحد أعظم مكاسب دراما رمضان هذا العام

وأكد أنّ أحد أعظم مكاسب دراما رمضان هذا العام، هي وجود كم كبير من المواهب الجديدة افي سن الطفولة والمراهقة، يكونون ذخيرة كبيرة في المستقبل.

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بقلم محمد عزالدين