مسلسل الحشاشين الحلقة 30.. نهاية صادمة لحسن الصباح 

ينتظر جمهور الملحمة التاريخية نهاية أسطورية وغير متوقعه لأحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30، وذلك بعد اختفاء الهادي (عمر رزيق) نجل حسن الصباح، الذي اخبره برزك أميد (سامح الشيخ)، بأنّ روحه ارتفعت إلى السماء مع الملائكة، ولا يستطيع أن ينقذه عندما كان يقف معه فوق سطح قلعة آلموت.

وسيطرت حالة من الضعف على حسن الصباح، الذي أمر برزك أميد، بإنهاء حياته بسبب رحيل كل أحبائه (زوجته دنيا زاد وابنه الحسين) بجانب اختفاء نجله الهادي، مما جعله يتمنى الموت، ولكن برزك أميد رفض فعل ذلك، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29.

في نهاية مسلسل الحشاشين الحلقة 29، ظهر حسن الصباح، وهو في حالة جنون، ونهش مفزعًا يكلم نفسه.

أحداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث المسلسل حول حسن الصباح شيخ الجبل ورئيس جماعة الحشاشين، وأيضًا يطلق عليه «سيد قلعة آلموت»، وهو مأخوذ من أحداث حقيقية في القرن الـ11، فيما تعد جماعة الحشاشين هي الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية في ذلك الوقت، والتي استمرت في عملياتها الاغتيالية لمدة قرنين من الزمن.