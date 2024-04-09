أكاديمية المعلمين تعلن مد فترة حجز اختبارات البرامج الرقمية حتى 16 أبريل

أعلنت الأكاديمية المهنية المعلمين، قرارا بشأن حجز البرامج الرقمية للقيادات التربوية «وكيل ومدير إدارة تعليمية ووكيل ومدير إدارة مدرسية وتوجيه فني» للترقي علي منصة المعلم للتدريب عن بعد.

مد فترة حجز الاختبارات

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقعها الرسمي، أنّه نظرا لكثرة المتقدمين للبرنامج وحيث أن يوم 9 أبريل يوافق إجازة رسمية، تقرر مد فترة حجز الاختبارات فقط لمن أنهوا البرنامج ليتسنى لهم حجز اختبار يومي 15 و16 أبريل، ليتمكنوا من أداء الاختبار.

علما بأنه من سبق لهم حجز اختبار يوم 9-4 عليهم الدخول وإعادة حجز موعد اختبار خلال اليومين المقررين، وإتاحة المحاولة الثانية لمن لم يجتازوا خلال هذين اليومين.