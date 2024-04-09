قناة ألمانية تفصل مذيعة من أصول سورية بعد مطالبتها بـ«مقاطعة إسرائيل»

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنَّ محطة تلفزيونية ألمانية تحمل اسم «SWR» أوقفت المذيعة الألمانية ذات الأصول السورية هيلين فارس عقب دعوتها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

حديث عن تطبيق لمقاطعة إسرائيل

وأوضحت الفضائية أنَّ المذيعة ذات الأصول السورية نشرت عبر صفحتها على «انستجرام» مقطع فيديو عن تطبيق «لا شكراً»، الذي يمكن من خلاله معرفة المنتجات المصنعة في إسرائيل أو المرتبطة بها بطريقة أو أخرى.

المذيعة توقفت عن تناول نوع شوكولاتة بسبب إسرائيل

وذكرت المذيعة أنّها توقفت عن تناول منتجات شركة ألبرو رغم حبها بشوكولاتة الحليب التي تنتجها، عقب معرفتها أن الشركة الناشئة تستثمر في إسرائيل عبر تطبيق «لا شكرا» أسسه الشاب أحمد بشباش.

دعوة لمقاطعة إسرائيل

وبينت القناة الإسرائيلية، أنَّ المذيعة وصفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «فاشي» وإسرائيل دولة فصل عنصري تقوم بارتكاب الإبادة الجماعية في بوست لها عبر «إنستجرام» مع دعوتها لمقاطعتها اقتصاديا وثقافيا عن طريق حرمان إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية.

المحطة الألمانية تتبرأ من كلام المذيعة

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنَّ المحطة الألمانية تبرأت من كلام المذيعة مؤكدة ضرورة التزام المذيعة التي تقدم برنامج (Mix Talk) الحياد، والاكتفاء بإيقافها عن تقديم برنامجها الحواري بالمحطة.