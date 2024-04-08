موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الإثنين 8-4-2024
كتب:
أحمد عادل موسى
11:58 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
أذان المغرب في سوريا اليوم الإثنين 8-4-2024
أعلنت وزارة الأوقاف السورية في اليوم الـ29 من شهر رمضان المبارك، موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024، وذلك لتسهيل تحضير موائد الإفطار للمسلمين.
موعد أذان المغرب في سوريا اليوم
وتستعرض «الوطن» في الفقرات التالية مواقيت وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الإثنين 8-4-2024، بهدف مساعدة المسلمين في تنظيم أوقاتهم وأداء الصلوات الخمس.
موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الإثنين 8-4-2024
ويأتي موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الإثنين 8-4-2024، عند الساعة 7:01 مساءً.
بالنسبة لمواقيت الصلوات الأخرى، فتكون صلاة الفجر في تمام الساعة 4:45 صباحًا، وصلاة الشروق في الساعة 6:13 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:37 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:13 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:31 مساءً.
موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم
في محافظة حلب السورية اليوم الإثنين، سيكون موعد أذان المغرب الساعة 7:00 مساءً، أمّا بالنسبة لصلاة الفجر، فتكون في الساعة 4:36 صباحًا، وصلاة الشروق في الساعة 6:07 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:33 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:11 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:30 مساءً.
موعد الإفطار اليوم في سوريا الإثنين 8-4-2024
وفي محافظة حماة السورية اليوم الإثنين، سيكون موعد أذان المغرب الساعة 7:00 مساء، أما بالنسبة لصلاة الفجر، فتكون في الساعة 4:40 صباحًا، وصلاة الشروق في الساعة 6:10 صباحًا، وصلاة الظهر في الساعة 12:35 مساءً، وصلاة العصر في الساعة 4:12 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:30 مساءً.