ذكرت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في اليوم الثلاثين من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وسنوضح مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا الثلاثاء 9-4-2024، غير المتماثلة في المدن السورية.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا -4-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 9 -4-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 7:05 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:41 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:16 مساءً، وصلاة العشاء 8:35 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وحول موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 9 أبريل بمدينة دمشق، سيكون عند الساعة 7:02 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:44 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:36 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:32 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا في حلب الثلاثاء 9-4-2024 عند الساعة 7:00 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 3:54 صباحًا، والشروق 6:06 صباحًا، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 4:11 مساءً، وصلاة العشاء 8:30 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا 9-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الثلاثاء 9-4-2024 في مدينة الرقة، سيكون عند الساعة 6:53 مساءا، والشروق 5:59 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 4:03 مساءً، وصلاة العشاء 8:23 مساءً.