«الصحة» تضع ضوابط مهمة لتناول دواء مضاد للغثيان.. ممنوع لمرضى الكبد

وضعت مديرية الصحة بالشرقية، عددًا من النصائح للمواطنين بشأن تناول دواء دومبريدون، محذرة من استخدام الدواء إلا بعد استشارة الطبيب.

موانع استخدام دواء دومبريدون

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الموانع لاستخدام دواء دومبريدون، وهي كالتالي:

- إذا كان لديك حساسية من الدومبيريدون أو أي من المكونات الأخرى الموجودة فيه.

- لديك ورم في الغدة النخامية (ورم برولاكتيني).

- لديك انسداد أو تمزق في الأمعاء.

- وجود نزيف في المعدة أو الأمعاء.

- إذا كنت تعاني من مرض الكبد المعتدل أو الشديد، أو قصور القلب.

- إذا لديك مشكلة تسبب انخفاض مستوى البوتاسيوم أو المغنيسيوم، أو ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم.

- إذا كنت تتناول أدوية معينة أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدويه أخرى.

وأوصت مديرية الصحة بتناول دواء الدومبيريدون عن طريق الفم قبل الوجبات بـ15 إلى 30 دقيقة، لأنه عند تناوله بعد الوجبات يتأخر امتصاص الدواء قليلا.

ماذا تفعل إذا فاتك موعد جرعة الدواء؟

- إذا فاتتك جرعة من دواء دومبيريدون تناولها بمجرد أن تتذكرها.

- إذا كان وقت الجرعة التالية قد اقترب فانتظر حتى يحين موعد الجرعة ثم واصل كالمعتاد.

- لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

ويستخدم دواء دومبريدون في التالي:

- تخفيف الأعراض الناتجة عن بطء حركة المعدة المعروف باسم خزل المعدة، وتشمل الأعراض:

1- عسر الهضم

2- عدم القدرة على إنهاء الوجبة.

3- الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ بعد تناول الوجبة.

4- فقدان الشهية.

5- الشعور بالغثيان وربما القيء، أو التجشؤ دون راحة.

أما بالنسبة لجرعة واستخدام دواء دومبريدون للكبار، فهي كالتالي:

- اضطرابات حركة الجهاز الهضمي عن طريق الفم: 10 مجم مرات يوميا (الحد الأقصى: 30 مجم/ يوم).