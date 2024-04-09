حسام موافي يكشف عن أسباب غير متوقعة للصداع.. هل تعاني منها؟

الصداع مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص في أغلب الأوقات، إذ يشعرون بألام في الرأس والعينين، ما يفقدهم القدرة على التفاعل مع من حولهم، حيث هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به، ومنها الحالة النفسية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في طب القصر العيني، إن هناك بعض الأسباب غير المتوقعة للصداع، يجب على الأشخاص عدم تجاهلها، مضيفا أن الصداع هو عبارة عن الشعور بألم في الجمجمة فوق مستوى الحاجبين، يحدث نتيجة عدة أسباب بداية من الحالة النفسية حتى حدوث صدمة في الرأس تؤدي إلى الإصابة بورم في المخ.

الحالة النفسية تسبب الإصابة بالصداع النصفي

تابع «موافي» أن من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع هو ارتفاع ضغط الدم الذي ينتج عنه ألم في أسفل الأذن وخلف الدماغ، كما أن هناك نوع من الصداع يصيب قمة الدماغ وينتج عنه اضطرابات نفسية لذلك من الضروري على الأشخاص قياس ضغط الدم في هذه الحالة، خاصة أن هناك بعض أنواع الصداع يصيب المرضى بسبب الإضطرابات النفسية وهو الصداع النصفي.

التخلص من الصداع

وهناك طرق عديدة تساعد في التخلص من الصداع، ومنها شرب الماء وذلك لأن نقص السوائل في الجسم قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع، إذ أثبت بعض الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع لصداع التوتر والصداع النصفي، لذلك فإن شرب الماء يخفف من أعراض الصداع لدى الأشخاص الذين يعانوا من الصداع وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

ومن ضمن الطرق التي تساعد في علاج الصداع هى الحصول على معدل كاف من النوم وذلك لأن نقص النوم يؤدي إلى الإصابة بالصداع، إذ وجدت إحدى الدراسات أن الذين حصلوا على قسط أقل من النوم يعانون من صداع متكرر وشديد.