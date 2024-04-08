موعد صلاة العيد في الجيزة 2024.. اعرف عدد الركعات

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم وبدء أول أيام عيد الفطر المبارك، وحددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد صلاة العيد في الجيزة 2024 وباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، فيما استعدت المحافظة لاستقبال المواطنين على المساجد والساحات الخارجية وفق ما أعلنته مديرية الأوقاف بالجيزة.

موعد صلاة العيد في الجيزة 2024

ويترقب الأهالي من سكان المحافظة موعد صلاة العيد في الجيزة 2024، للخروج إلى الصلاة في الساحات والمساجد المحددة من قبل مديرية الأوقاف بالتنسيق مع الديوان العام لمحافظة الجيزة.

ووفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد صلاة العيد في الجيزة 2024، يكون في تمام الساعة 6.04 صباح بعد غدٍ الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري، وفقًا للحسابات الفلكية التي كشفها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ودار الإفتاء المصرية، إذ إن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

عدد ركعات صلاة عيد الفطر

وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أنّ صلاة العيد تتكون من ركعتي سنة، تشمل الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرتي الإحرام والركوع، فيما تضم الركعة الثانية 5 تكبيرات غير نفس الركعتين، يعقبهما خطبة قصيرة، إذ يصعد الإمام ليخطب في الناس خطبة العيد.