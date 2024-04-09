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دراما المتحدة

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 21 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:54 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
عملات أجنبية

عملات أجنبية

أعلنت وزارة الداخلية، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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