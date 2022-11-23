إحباط محاولتين لتهريب نقد أجنبي ومستلزمات طب أسنان من مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولتى تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان والنقد المصري والأجنبي بالمخالفة للقانون المهني وقوانين البنوك.

اشتباه في راكب مصري قادم من السعودية

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة علي رحلة طيران شركة الخطوط السعودية، تم الاشتباه في الراكب «ا . ع . ت»، مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تم تأكيد صحة الاشتباه.

واكتشفت جمارك مطار برج العرب وجود 750 عبوة مستلزمات طب أسنان مخبأة داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 225 ألف جنيه.

محاولة المغادرة بنقد مصري وأجنبي

أما المحاولة الثانية وفتم ضبط 172 ألف ريال سعودي و18 ألف جنيه مصري و280 درهم إماراتي مخبأة داخل جراب بمجري حقائب الراكب «ا . ع . ع» المغادر إلى الشارقة على رحلة طيران العربية، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.