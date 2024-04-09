مسلسل جودر الحلقة 15.. هل ستتمكن الأميرة جوهرة من السيطرة على ياسر جلال؟

استمرت الأميرة جوهرة التي تؤدي دورها الفنانة تارا عماد، في الاهتمام بجودر المصري الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال، ووضعت تحدٍ لنفسها وأكدت أنّه سيكون ملكها، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 15.

وقررت جوهرة في الحلقة السابقة من المسلسل أن تعطي والدها والخادمين في القصر منوم، لتصبح مع جودر وحدهما، فماذا يحدث ضمن أحداث مسلسل جودر الحلقة 15.

مسلسل جودر الحلقة 15

ورفض جودر في الحلقات السابقة اقتراب جوهرة منه وأكد لها أنّه يحب زوجته شروق «جيهان الشماشرجي» ولا يأكل الطعام إلا من يدها، لتغضب كثيرا بسبب ذلك ولكنها لم تتوقف بعد معرفتها بأنّه متزوج.

مسلسل جودر ينتمي لمسلسلات ألف ليلة وليلة، ويتناول قصة جودر المصري الذي تترصده أعين الشر ليحصلون من خلاله على كنز الحكيم الشمندر اعتقادا منهم أنّه مفتاحها، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الذي يتكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.