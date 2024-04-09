باحث أثري: قصة مسلسل جودر تعيد إحياء سحر ألف ليلة وليلة

أشاد الكاتب والباحث الأثري سامح الزهار بقصة مسلسل جودر، واصفًا إياها باللطيفة جدا، وواحدة من أهم وأمتع القصص بالموسوعة الكبرى ألف ليلة وليلة، موضحا أنها تتميز بتنوعها وثرائها، إذ تتضمن عناصر التشويق والإثارة والحب والرومانسية، ما يجعلها جذابة لجميع فئات المشاهدين.

وأضاف «الزهار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «قصة ألف ليلة وليلة بصفة عامة نصف مقاوم يشتبك مع قضايا عصره وزمنه، ولكن فكرة إعادة تقديم هذه النصوص وهذا المتن في هذا الزمن لهذه الأجيال، فيها مغامرة شديدة جدا».

وتابع: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دفعت كل العناصر كي يخرج مسلسل بهذه الجودة المهمة، فهناك أكثر من 40 نسخة لألف ليلة وليلة، سواء من الأعمال العربية والغربية والفارسية، والقصص مختلفة، ولكن الإطار والهيكل العام الواحد وهو شهرزاد تحكي لشهريار، وفي نهاية كل ليلة تقف عند جزء لطيف من القصة حتى لا يقتلها، وتستكمل القصة، وشهدنا في مسلسل جودر نسخة تتناسب مع طبيعة هذا العصر، وهي حكاية الخير والشر والصراع».