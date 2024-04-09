مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة.. شريف منير يحاول استرجاع زوجته

زدات التوترات بين أدهم الذي يجسد دوره شريف منير، وياسمين التي تجسد دورها رانيا يوسف على الرغم من طلاقهما، إلا أنّها لم تستطع نسيان أدهم لذا رفضت الزواج من زياد ابن خالتها، كما شعرت بغيرة شديدة من علاقة أدهم بندى، وهذا ما جعلها تقرر فض الشراكة بينهما، إلا أن أدهم طلب مهلة للتفكير، وقرر إعادة علاقته مرة أخرى بياسمين والتقرب إليها من جديد، ومع أحداث الليلة يكشف مسلسل بقينا اثنين الحلقة 15 والأخيرة العديد من المفاجآت.

ماذا حدث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة؟

كما شهدت أحداث مسلسل بقينا اتنين، محاولات ندى لجذب أدهم إليها مرة أخرى، بعد أن شعرت بتردده في استمرار علاقته بها، لكنها لم تنجح بسبب شعور أدهم أنه مازال مرتبطا بـ ياسمين، إذ أنّها حبه الوحيد من 25 عامًا، لذا قرر أن يكون صريحا مع ندى ويؤكّد حبه لياسمين، خاصة أنّها دخلت حياته في وقت كان غير مستقر عاطفيًا بعد طلاقه السريع لياسمين، ولذا يقرر الرجوع لها مرة أخرى، وذلك بمساعدة صديقه وخطيب ابنته سيف، ولكن تحدث مفاجآت في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة.