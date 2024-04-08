ملخص الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين.. أدهم يفكر في العودة إلى ياسمين

على الرغم من تصاعد التوترات في علاقة أدهم (شريف منير) وياسمين (رانيا يوسف)، إلا أنّ الحب ما زال يربط كل منهما بالآخر، وقد استغلت ندى تلك التوترات، والفراق الذي دب بينهما، وحاولت التقرب من أدهم لتوقعه في حبها ويتزوجها.

ملخص الحلقة 14 مسلسل بقينا اتنين

ولكن مع مرور الأيام على ذلك الفراق، يلاحظ أدهم أن ياسمين لا زالت مستقرة في قلبه، ولذا قرر أن يصارح ندى بذلك، وأخبرها بأنه ما زال يحب ياسمين، وأنّ وجودها في حياته لم يكن إلا مجرد تضميد لجرحه الذي نتج عن انتهاء علاقته بياسمين، ولذا فقد يقرر الرجوع لها مرة أخرى.

أدهم يريد الرجوع لياسمين

وتستمر مشاهد الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين، فتنهار ندى من تلك المفاجأة التي فجرها أدهم في وجهها، وتتساقط دموعها أسفًا على تلك العلاقة الواهية، التي ظنت بأنها ستوصلها إلى الشخص الذي تمنته طوال حياتها، ورأت فيه كل مشاعر الحب والحنان التي لن تجدها في غيره، فلملمت متاعها وخرجت من عنده باكية، وهنا جاء سيف ليخبر أدهم بأمر طارئ، ولكن الحلقة 14 تنتهي عند هذا الحد.