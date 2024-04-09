مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. أدهم يفاجئ ندى بعدم حبه لها

قدمت الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين، مجموعة من الأحداث التي دارت حول علاقة أدهم «شريف منير» وياسمين «رانيا يوسف» المستمرة في التوتر يومًا بعد يوم، لكن مع نهاية تلك الحلقة، قرر أدهم أن يراجع نفسه مرة أخرى ويفكر في العودة لياسمين.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

بعد الخلاف الذي حدث بين ياسمين وابنيها بسبب أنهما رفعا صوتهما عليها، قررت ترك المنزل لبضع ساعات لترتاح قليلا بعيدًا عنهما، وعندما عادت إلى المنزل أخبرت أدهم أنها تنوي السفر، وطلبت منه أن يتحمل مسؤولية أبنائه لأنها لم تنجح في تربيتهم خلال الأعوام الماضية.

أدهم يفاجئ ندى بعدم حبه لها

وتستمر الحلقة 14، إذ يصارح أدهم، ندى الفتاة التي تعلقت به خلال الفترة الأخيرة، بأن قلبه لا يزال معلقا بياسمين، وقد يقرر العودة إليها مرة أخرى، وينصحها بأن تتخذه أبًا لها بدلا من اتخاذه حبيبا، وأنه سيقف بجانبها ويدعمها حتى تكمل حياتها، وتجد الزوج المناسب لها، لكنها تصعق من ذلك الكلام وتذهب من أمامه باكية على تلك الصدمة القاسية التي وجهها لها أدهم، بعدما ظنت عكس ذلك.