حملات تفتيش على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا استعدادا لعيد الفطر

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور على جميع المعديات في المحافظة، سواء العامة أو الخاصة، للاطمئنان على صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مراجعة إجراءات السلامة لمرسى قرية بني حسن الشروق

تفقد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز أبوقرقاص، مرسى قرية بني حسن الشروق، وقام بالتفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية، لمتابعة سير العمل وتواجد الموظفين المعنيين بها ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أجهزة الحماية المدنية، والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب.

توفير وسائل نقل آمنة في ديرمواس

وتابع محمد عبد الغني حسن رئيس مركز ومدينة ديرمواس، العمل بالمعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل، للتأكد من سلامة المعديات النيلية وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين ووسائل النقل خلال فترة عيد الفطر، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، ومتابعة تواجد جميع العاملين بالمشروع، ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين .