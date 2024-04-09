سنن عيد الفطر.. الأزهر يوضح 9 أعمال مستحبة تعرف عليها

ساعات قليلة ويبدأ عيد الفطر المبارك، والعديد من المسلمين يرغب في معرفة سنن عيد الفطر، فالكثير يرغب في اتباع تعاليم النبي وطريقته صلى الله عليه وسلم في كافة أمور الحياة، الاحتفال والحزن وغيره، وفي السطور التالية توضح الوطن عددا من سنن عيد الفطر المبارك.

سنن عيد الفطر

وعن سنن عيد الفطر، نشر مجمع البحوث الإسلامية على صفحته الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كل ما جاء في السنة النبوية عن عيد الفطر المبارك وكيفية قضاءه بالطريقة السليمة، ووفقا للمجمع فإن التجمل ولبس أحسن الثياب هو جزء من السنة النبوية في عيد الفطر.

ومن ضمن سنن عيد الفطر الاغتسال والتطيب قبل الذهاب لأداء الصلاة، كما أوضح مجمع البحوث الإسلامية، ومن الأمور التي وردت في السنة النبوية أيضا هي أكل التمرات قبل أداء صلاة الفطر، إلى جانب سنة الجهر بالتكبير.

سنن صلاة العيد

ولم تنته سنن عيد الفطر عند هذا الحد، فوفقا لمجمع البحوث الإسلامية، على العبد أن يذهب للصلاة من طريق، وأن يغير الطريق عند العودة إلى المنزل، كما أن الاستماع إلى الخطبة بعد انتهاء الصلاة هي واحدة من الأمور التي وردت في سنن عيد الفطر.

وأكّدت البحوث الإسلامية، أنَّه من سنن عيد الفطر صلة الأرحام في هذا اليوم وإكرام الضيوف، كما أوضح المجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى في سنته على التوسعة على الأهل والولد، فضلا عن مشاركة التهنئة بين المواطنين بحلول العيد.