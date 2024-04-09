صلاة عيد الفطر.. الإفتاء توضح كيفية أدائها ووقتها (فيديو)

ساعات قليلة وتبدأ ليلة عيد الفطر المبارك، بعد نهاية شهر رمضان الكريم والذي استمر هذا العام لمدة 30 يومًا، إذ تسود أجواء الفرجة والبهجة والاستعداد لصلاة العيد، دار الإفتاء المصرية أن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.

كيفية أداء صلاة العيد

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ تكون قبل القراءة؛ لما روى كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (سنن الترمذي).

وقت صلاة العيد

وحول وقت صلاة العيد قال الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ وقت صلاة عيد الفطر من طلوع الشمس وحتى وقت الزوال وهو وقت الظهر ويستحب أن يأخرها المصلي من إلى قرابة ثلث ساعة بعد طلوع الشمس.