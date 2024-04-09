5 خدمات بنكية يمكن الاستفادة منها خلال إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها

تقدم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، عدداً من الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها خلال تعطل العمل في البنوك بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أهم 5 خدمات بنكية يمكن الاستفادة منها خلال إجازة عيد الفطر.

خدمات بنكية يمكن الاستفادة منها أثناء إجازة عيد الفطر

- يمكن للمواطنين سحب أو إيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

- يمكن للمواطنين تحويل الأموال من خلال تنزيل التطبيق الخاص بالبنك الذي تتعامل معه على هاتفك.

- يمكن معرفة الرصيد من خلال الدخول على هذه التطبيقات أو من خلال ماكينة ATM.

- يمكن للمواطنين شراء أو كسر الشهادات الادخارية من خلال تلك التطبيقات أو من خلال ماكينة ATM.

- كما يمكن الاستعانة بالمحفظة الذكية لدفع الفواتير الخاصة بالعميل.

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر

وعن إجازة البنوك خلال فترة عيد الفطر، فقد تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، وتستمر إجازة البنوك في عيد الفطر حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، وفقاً لبيان البنك المركزي المصري.