طريقة عمل مهلبية البرتقال في خطوات بسيطة.. طعم لذيذ وفوائد عديدة

مهلبية البرتقال من الحلوى اللذيذة التي تتميز بالطعم المنعش المناسب لفصل الصيف، فضلًا عن فوائدها العديدة للجسم، نظرا لغنى البرتقال بالفيتامينات والمعادن المهمة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الجراثيم والفيروسات، ويمكن تحضير مهلبية البرتقال بخطوات بسيطة في المنزل.

يُمكن لربة المنزل تحضير حلوى مهلبية البرتقال بمكونات بسيطة في وقت لا يتعدى 30 دقيقة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل مهلبية البرتقال

4 أكواب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

نصف كوب من النشا.

1 كوب من السكر الخشن.

طريقة مهلبية البرتقال للشيف نجلاء الشرشابي

ضعى عصير البرتقال في حلة على النار وقلبيه بمعلقة خشبية مع حبيبات السكر حتى يذوب تماما.

ضعى النشا في كوب به ماء وقلبي جيدا حتى يذوب تماما ثم ضعيه بالتدريج على خليط عصير البرتقال الموجود على النار.

يُمكن إضافة قطع الموز على خليط البرتقال لإعطاء مذاق مميز وقلبي جيدا.

استمري في التقليب حتى يغلظ قوام مهلبية البرتقال ثم اسكبيها وهي ساخنة في كاسات التقديم.

اتركي مهلبية البرتقال حتى تبرد ويمكن إضافة المكسرات المفضلة للتزيين.

نصائح الشيف نحلاء الشرشابي عند تقديم المهلبية