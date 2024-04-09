التحالف الوطني: توزيع 10 آلاف كرتونة و25 ألف كيلو لحوم في سوهاج طوال رمضان

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من توزيع 25 ألف كيلو لحوم و10 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى محافظة سوهاج، بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ان توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يجري تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

توزيع الكراتين في أغلب قرى محافظة سوهاج

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة سوهاج بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبها المختلفة.

أوضح أن الكراتين جرى توزيعها على الأهالي، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، من أبناء محافظة سوهاج.