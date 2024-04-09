مسلسل جودر الحلقة 15.. هل يصل ياسر جلال إلى الكنز؟

استمر جودر المصري الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال، في المذاكرة والقراءة والاطلاع لدخول عالم الروحانيات من أجل الوصول إلى كنز الحكيم الشمندر، وفق ما وجهه به الشيخ عبدالأحد الذي يؤدي دوره الفنان أحمد بدير، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل جودر الحلقة 15 والأخيرة التي ستعرض الليلة.

ومن المتوقع أن تكون نهاية مسلسل جودر الحلقة 15، الوصول إلى كنز الحكيم الشمندر وفك رموزه من قبل جودر، فهل ينجح أم يفشل في المهمة التي كلفه بها وعلمه إياها الشيخ عبد الأحد بعدما جلس في قصره لمدة 3 أشهر بعيدا عن والدته وزوجته.

مسلسل جودر الحلقة 15

وتحاول الأميرة جوهرة التي تؤدي دورها الفنانة تارا عماد أن تسيطر على جودر وتثنيه عن مهام عمله بسبب وقوعها في حبه، وأكدت أنّها لن تتركه يعود لأهله وبلده ثانية، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 15.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الدراما الممزوجة بالخيال، حول حياة جودر الذي يصبح في صراع مع العدو (شمعون) للوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل).