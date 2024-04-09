يسدل الستار اليوم على أحداث مسلسل جودر الذي ينتمي لحكايات ألف ليلة وليلة، وإليكم موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة 15 والأخيرة وما يمكن أن يحدث بها من رحلة الوصول إلى كنز الحكيم الشمندر.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة 15 والأخيرة التي ستعرض الليلة مع نهاية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة 15 والأخيرة

يعرض مسلسل جودر على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، ويتم عرض الإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا.

كما يعرض المسلسل بشكل حصري على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل جودر الحلقة 15 اعتراف الملك شهريار «ياسر جلال» بحبه لزوجته الملكة شهرزاد «ياسمين رئيس» بعدما ساعدته على التعافي من صدمته بالتعرض للخيانة.