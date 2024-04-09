حيل سريعة لتقليل كمية «المواعين» في العيد.. احرصي عليها

غسيل المواعين مشكلة تواجه الكثير من السيدات والفتيات، خاصة في الأعياد والمناسبات لأنها تحتاج إلى الوقوف لفترة طويلة من أجل الانتهاء، لذا يبحثن عن طرق تساعد على التخلص منها بسهولة ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير حيل سريعة تساعد على تقليل المواعين في العيد.

الأطباق البلاستيكية أو الفويل من الطرق التي تساعد على تقليل كمية المواعين في العيد أو المناسبات، خاصة إذا كانت العزومة يتخطى عدد الضيوف بها 10 أفراد، ورغم ذلك إلا أنه يجب الانتباه من عدم تقديم أي أطعمة سائلة في هذه الأطباق لأنها من الممكن أن تنسكب أو تهدر وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

حيل سريعة لتنظيف الأطباق

التنظيف أوال بأول من الطرق التي تعمل على تقليل كمية المواعين في العيد، لذلك يجب على الأشخاص غسيل الأطباق المستعملة أثناء الطهو في المطبخ لمنع تراكمها، أيضا يجب استخدام الماء الساخن، لأنها تساعد على إذابة الدهون وقتل البكتيريا، بالإضافة إلى ارتداء القفازات لحماية يديك من الحرارة، ومن الضروري التأكد من شطف الصحون بالماء الساخن، للتخلص من بقايا سائل التنظيف ومنع ظهور البقع.

وهناك عدة مكونات يمكن استخدامها للتخلص من غسيل المواعين في أسرع، منها:

المناديل الورقية

الخل

أي نوع سائل للتنظيف

خطوات لترشيد استهلاك المياه

ولعدم استخدام كميات كبيرة من الماء يجب اتباع الخطوات التالية