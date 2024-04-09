مقدار زكاة الفطر بالكيلو في تونس.. واجبة على كل مسلم قادر

كشف مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، مقدار زكاة الفطر بالكيلو في تونس في بيان صفي صادر عن دار الإفتاء في تونس الواقعة أقصى شمال أفريقيا، إذ وصل إلى صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف صاع من قمح أو أرز أو برغل والذي يقدر بـ بدينارين اثنين (2000 مليم).

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في تونس

وبعد معرفة مقدار زكاة الفطر بالكيلو في تونس والذي يقدر بـ صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف صاع من قمح أو أرز أو برغل، وتعد زكاة الفطر بحسب دار الإفتاء التونسية «زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلم قادر یخرجها عن نفسه وأفراد أسرته من زوجة وأبناء صغار وأبوين في كفالته، وتكفّر عن الصّائم صغائر الأمور وتجبر ما قد يعتري صومه من نقص».

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في تونس وتعليق مفتي البلاد

وعن مقدار زكاة الفطر بالكيلو في تونس، قال مفتي الجمهورية التونسية إن «مقدار زكاة الفطر، صاع نبوي يُعطى من غالب قوت أهل البلد من قمح أو شعير أو تمر أو غير ذلك».

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في تونس وكم يساوي الصاع؟

وأشارت دار الإفتاء إلى مقدار زكاة الفطر بالكيلو في تونس هو صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف صاع من قمح أو أرز أو برغل، ويعد الصاع 4 أمداد متوسّطة لا مقبوضة ولا ممدودة من قمح أو سميد، ويساوي حاليا لترين وستّة أعشار لتر بما يزن 2.5 كيلوجرام.