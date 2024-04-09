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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 9 أبريل

كتب:

عمرو حسني
11:56 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
صلاة المغرب

صلاة المغرب

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في اليوم الـ30 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في تونس الثلاثاء 9 أبريل

وتسرد السطور إلى مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 9-4-2024، التي تتغير من محافظة تونس إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الثلاثاء 9 -4-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 9-4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:49 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:15 صباحًا، والشروق 5:53 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 9 أبريل بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:46 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:15 صباحًا، والشروق 5:52 صباحًا، وصلاة الظهر 12:19 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:12  مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 9 -4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:49 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:15 صباحًا، والشروق 5:53 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:16 مساءً

موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 9-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 9-4-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:45 صباحًا، والشروق 5:53 صباحًا، وصلاة الظهر 12:18 مساءً، وصلاة العصر 3:56مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.

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بقلم عمرو حسني