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أول أيام عيد الفطر 2024 في تونس وأماكن الصلاة

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
08:38 م | الإثنين 08 أبريل 2024
عيد الفطر

عيد الفطر

مع نهاية أيام شهر رمضان الكريم، ينتظر المسلمون حول العالم استقبال عيد الفطر للاحتفال به، الذي يعد من أفضل المناسبات الدينية، ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة أول أيام عيد الفطر 2024 في تونس وأماكن صلاة العيد.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أول أيام عيد الفطر 2024 تونس وأماكن صلاة العيد، ومواقيت أداء صلاته، لتأديتها على موعدها، والتحضير لاستقبال عيد الفطر بشكل مناسب.

أول أيام عيد الفطر 2024 تونس وأماكن صلاة العيد

أوضح مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، أن قيمة زكاة الفطر لعام 2024 في تونس، ستكون 1750 مليمًا تونسيًا عن كل مسلم، وفقا لما حددها الشرع الحنيف.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في الجزائر 

وكشفت وزارة الشؤون الدينية في تونس عن أماكن صلاة عيد الفطر، والتي من المقرر أن تكون في المحافظات، كالتالي:

- جامع عقبة بن نافع ومسجد ابن خيرو في محافظة القيروان.

- جامع الزيتونة وجامع يوسف داي في تونس العاصمة.

- الجامع الكبير بسوسة.

- جامع فضلون بجربة.

- جامع بورقيبة بمنطقة المنستير.

- جامع الأجانب في منطقة حومة السوق.

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