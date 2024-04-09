حدد مجلس الوزراء بعد اجتماعه الأربعاء الماضي، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام والمدارس والجامعات، على أن تكون 6 أيام مدفوعة الأجر، تبدأ من اليوم الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد المقبل 14 من نفس الشهر.

موعد العودة للعمل

وتنتظم مواعيد عمل المصالح الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وتباشر عملها بداية من يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، وذلك بالمعدلات الطبيعية قبل شهر رمضان وفقًا للمعمول به في كل جهة.

ووفق قرار رئيس مجلس الوزراء، كانت المصالح الحكومية تبدأ العمل خلال شهر رمضان من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن يتم العودة تلقائيًا للمواعيد الأصلية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أبريل.

وينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2023، على أن يكون العمل 8 ساعات في اليوم بالقطاع الخاص، على أن يؤدي الموظف 48 ساعة في الأسبوع مقسمة وفقًا للتقسيم الداخلي لكل قطاع.