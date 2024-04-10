مواصفات أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/2024، أن تكون الأسئلة بنسبة 12.5% مقال قصير، و%87.5 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، أما الدور الثاني فتكون نسبة %10 مقال قصير، و%90 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

مواصفات مادة التربية الوطنية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الورقة الامتحانية لمادة التربية الوطنية تقيس المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم %50، التطبيق 40 %، المستويات العليا 10%، وأن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها «ساعة واحدة فقط»، حيث يراعي زمن 10 عشر دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعتها.

وأوضحت الوزارة، أن الدرجة الكبرى بالفصل الدراسي الثاني تكون 10 «عشر درجات»، والصغرى «5 درجات»، ويجري توزيع الدرجة الكبرى على النحو التالي: 8 ورقة امتحانيه + 2 أعمال سنة، أما الدور الثاني الدرجة الكبرى 10 عشر درجات، والصغرى 5 درجات.

ضوابط الورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي – تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية، بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش– العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».