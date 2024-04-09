موعد إعادة عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 30 اليوم

يبحث محبي الفنانة غادة عبد الرازق عن موعد إعادة عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 30، وذلك بعد المفاجأة غير المتوقعة التي شهدتها الحلقة 29، ليعرفوا ماذا سيحدث خلال الحلقة؟

سر يقلب الموازين جرى كشفه خلال أحداث الحلقة السابقة من مسلسل صيد العقارب، بعد 29 حلقة كانت تبحث خلالها عايدة التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق عن الانتقام من قاتل شقيقها التي كانت تعتقد أنه سامح نجل إسماعيل الغول، قبل أن تكتشف أنه شريف الذي يلعب دوره الفنان محمد نجاتي.

موعد إعادة عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 30

وتعرض الحلقة 30 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما سيكون موعد إعادة عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة الأخيرة، الساعة 1.45 صباحًا، والثانية تكون في الساعة 2.15 ظهر اليوم التالي.

سر يقلب الموازين في مسلسل صيد العقارب.. ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة؟

ويترقب المشاهدين ما ستفعله عايدة وعائلة درغام بعد كشف سر مقتل شقيقها علي الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، واكتشاف براءة سامح وتورط شريف في قتل شقيقها.

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ويشارك به عدد كبير من الفنانين ومنهم سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.