كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الجزائر؟.. يخرجها المكلف عن نفسه ومن يعوله

يتحرى الأفراد مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الجزائر من أجل إخراجها قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، إذ أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والأوقاف بدولة الجزائر إلى أنَّ قيمة الزكاة وصلت إلى 2 كيلوجرام من الطعام والقوت اليومي للأشخاص في الجزائر والذي يقدر بـ150 دينارًا جزائريًا.

على من تجب زكاة الفطر وما مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الجزائر ؟

بعد أن عرفنا مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الجزائر والذي يصل لـ 2 كيلوجرام من الطعام والقومي اليومي بالجزائر، يجب أن نعرف أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى يقوم المكلف إخراجها عن نفسه ومن يعوله وذلك إذا كان يملك ما يزيد عن قوت يومه.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الجزائر استنادا لحديث النبي

وجاء تحديد مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الجزائر استنادا لحديث النبي محمد الذي جاء عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر التي هي سنة مستحبة عن النبي محمد وتكون بعد صلاة الفجر بنحو ساعتين ويتم صلاتها في الساحات المفتوحة والتكبير فيها والتهليل لله من أجل إقامة شعيرة الاحتفال بالعيد.