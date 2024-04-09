موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 9 أبريل

كشفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الجزائرية موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 9-4-2024 مختلفة في الولايات الجزائرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الإثنين 8-4-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 9-4-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:59 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:24 صباحًا، والشروق 6:03 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:26 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الثلاثاء 9 أبريل، ستكون عند الساعة 7:31 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:01 صباحًا، والشروق 6:37 صباحًا، وصلاة الظهر 1:04 مساءً، وصلاة العصر 4:42 مساءً، وصلاة العشاء 8:57 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر الثلاثاء 9-4-2024 عند الساعة 7:33 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:05 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:07 وموعد صلاة العصر سيكون 4:44 والعشاء ستكون 8:58 والشروق سيكون 6:41.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الثلاثاء 9-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الثلاثاء 9-4-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:28 صباحًا، والشروق 6:34 صباحًا، وصلاة الظهر 1:01 مساءً، وصلاة العصر 4:39 مساءً، وصلاة العشاء 8:55 مساءً.