واصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-4-2024 مقابل الجنيه المصري، في البنوك المختلفة، استقراره، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم، في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» سعر اليورو اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث، أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وأيضاً سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الأربعاء 51.53 جنيه للبيع، و51.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وأخيراً سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.