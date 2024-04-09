7 أفكار لتشكيل مخبوزات العيد دون قوالب.. «استخدمي عصارة البرتقال»

كحك العيد، من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في عيد الفطر في العديد من الدول العربية، خاصة مصر، إذ يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني، وكان يجري تحضيره في الأعياد والمناسبات، ويُعتقد أنّ الكحك يجلب الحظ السعيد والبركة، وقبل حلول عيد الفطر المبارك يبحث البعض عن بعض الحيل لتشكيل مخبوزات العيد دون قوالب.

حيل لتشكيل مخبوزات العيد دون قوالب

وهناك بعض الحيل لتشكيل مخبوزات العيد دون قوالب بحسب الشيفت توتا مراد، تتمثل في التالي:

السكينة

ويمكن استخدام السكينة لتشكيل الكحك بدلًا من القوالب الجاهزة، فكل ما عليك هو ضبط حيز الكحكة وتدويرها على المقاس المطلوب، ومن ثم استخدام حرف السكينة الخلفي وليس الشفرة للضغط على العجين لعمل خطوط طولية عكسية متداخلة لتنتج شكل بصامة الكحك التقليدية.

شاكوش اللحمة

ويعتبر شاكوش اللحمة الذي تستخدمه ربات البيوت لدق البانيه والبوفتيك، أداة بديلة لتشكيل مخبوزات العيد من خلال وضعه على قطعة الكحة من الناحية المحفورة وليس الملساء لتلامس الكحك برفق دون ضغط حتى تطبع شكلها وتشكل الكحك بنفس الرسمة.

غطاء زجاجة المياه

أما غطاء الزجاجة يمكن استغلاله بالضغط على العجين بحرفه الحاد مع تكرار عمل خطوط متوازية متتالية لتشكيل وجه الكحك أو البسكويت الدائري.

الخلة الخشبية

ومن خلال الخلة الخشبية، يمكن تشكيل مخبوزات العيد بطريقتين، الأولى باستخدام حرفها المدبب لعمل ثقوب على وجه الكحك أو باستخدامها لعمل خطوط متتالية أو متعاكسة.

كيس الحلواني

ويمكن تشكيل مخبوزات العيد بواسطة كيس الحلواني خاصة البيتيفور، لأن عجينته لينة يمكنها الخروج بسهولة من القمع، ولكن يفضل أن يكون حجم القمع كبير حتى يخرج العجين بسهولة.

قطاعة الخضروات

ويمكن استغلال كافة قطاعات الخضروات المعدنية الواسعة منها والضيق لتشكيل الكحك وطباعة شكل مموج على وجهه عند وضع العجينة عليها.

عصارة البرتقال

ويمكن استخدام عصارة البرتقال كقالب سريع لتشكيل الكحك، ولكن يجب وضع قطعة من البلاستيك المطاط عليها قبل وضع العجين بداخلها حتى لا تلتصق العجين داخلها، ومن ثم ينزع الكيس برفق لإخراج الكحك أو غيره منها.