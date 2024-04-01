سر كحك العيد المحشو الدايب زي المحلات.. «مش هتشتريه من برا تاني»

لكحك المحشو بالملبن من أشهر الحلويات التي يزداد الإقبال عليها في عيد الفطر، فبدلاً من شرائه من المحلات، يمكنك تحضيره بنفسك بسهولة للحصول على مذاق لذيذ وطعم لا يقاوم.

سر صناعة كحك العيد في المحلات

وتوجد العديد من الوصفات لتجهيز كحك العيد المحشو ملبن، ويمكن تناول طريقة تحضيره بحسب موقع «cbc» سفرة في التقرير التالي:

4 أكواب دقيق.

3 أكواب سمن.

سكر بودرة.

ريحه الكحك.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

خميرة ملعقة صغيرة.

نصف كوب ماء دافئ.

ملح.

كوبان ونصف لبن

طريقة تحضير كحك العيد

ينخل الدقيق في طبق كبير.

يضاف البيكينج باودر والملح ويتم خلطهم جيدًا.

نضع السمنة والسكر وريحة الكحك ونخلطهم مع الدقيق.

نضيف الماء الدافئ مع الخميرة تدريجيًا.

نعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة تمامًا.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر.

الحشوة

نخلط الملبن مع السمن والسمسم في وعاء حتى يصبح الخليط ناعما وطريا.

تشكيل الكحك

نقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

نفرد كل كرة ونرشها بالدقيق على شكل دائرة.

نضع ملعقة من الحشو في منتصف العجينة ونوزعها.

نغلق العجينة على الحشو ونشكلها على شكل الكحك.

نزين الكحك بالنقوش.

سر نجاح كحك العيد

أهم خطوة لنجاح تحضير الكحك، هي مقدار السمن الذي يجب أن يكون نصف مقدار الدقيق، بالإضافة إلى مقدار السوائل، التي يجب أن تضاف بالتدريج وبنسب محددة لضمان تحضير عجينة ناجحة غير جافة أو خفيفة، وعلى غرار ذلك يمكن تحضير وصفة البسكويت على النحو التالي:

1 كيلو دقيق.

نصف كيلو سمنة.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة ريحة كحك.

1 كوب لبن دافئ.

ربع كوب سمسم.

ملبن.

سكر بودرة.

طريقة التحضير