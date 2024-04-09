تعرف على مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الكويت قبل ساعات من العيد

يتحرى الأفراد عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الكويت، قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، والذي يجب إخراج زكاته قبل صلاة عيد الفطر، وحددت دار الإفتاء الكويتية مقدار زكاة الفطر لهذا العام.

مقدار زكاة الفطر في الكويت بالكيلو

وكشفت دار الإفتاء الكويتية مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الكويت، والذي يعد صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قمحا أوشعيرا أو أرزا أو غير ذلك، ويبلغ الصاع من الأوزان الحالية حوالي 2.5 كيلوجرام من الأرز، وتقدر القيمة المادية بين دينار إلى دينار ونصف عن كل فرد.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الكويت

وحسب دار الإفتاء الكويتية فإن مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الكويت يساوي اثنين كيلو ونصف كيلو من صاع الزبيب أو الأرز أو البرغل أو التمر أو الشعير، وذلك استنادا إلى حديث النبي محمد الذي جاء عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر.