مسلسل جودر الحلقة 15 والأخيرة.. هل تنجح شهرزاد في علاج الملك؟

مجموعة من الأحداث الدرامية الممزوجة بالخيال والفانتازيا قدمها مسلسل جودر على مدار حلقاته الماضية، والتي تدور حول قصة جودر بن عمر المصري، الذي يعد أحد أبطال كتاب ألف ليلة وليلة الشهير، وتختم الحلقة 15 والأخيرة رحلة جودر وصراعاته مع أعدائه، وأبرزهم شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل.

مسلسل جودر الحلقة 15 والأخيرة

ووصل جودر حيث قصر الشيخ عبد الأحد، من أجل التدرب على العلوم الروحانية التي ستوصله إلى الكنز المفقود، ولكن تعترض طريقه جوهرة ابنة الشيخ، التي تؤدي دورها الفنانة تارا عماد، محاولة السيطرة عليه بعدما أحست بأن قلبها أسير له، فتحاول إثنائه عن مهام عمله، بغية الوصول إلى حبه لها، عازمة على أنّها لن تتركه يعود لأهله وبلده ثانية، وتستمر أحداث الحلقة 15.

شهرزاد تحصل على عفو الملك

وعلى الناحية الأخرى، تمكنت شهرزاد (ياسمين رئيس) من الحصول على عفو الملك شهريار (ياسر جلال) بعدما عرّضته لأمر مخجل أمام رجال دولته ووزرائه، حينما قدمت له عرضا تمثيليا يجسد عقدته النفسية التي يعاني منها منذ سنوات عدة، إذ يقوم بقتل أي امرأة يتزوجها في اليوم التالي لزواجه منها.