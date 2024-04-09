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دراما المتحدة

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يتبادل التهنئة مع الرؤساء والملوك العرب بمناسبة العيد

كتب:

أحمد العانوسي
06:04 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يتبادل التهنئة مع الرؤساء والملوك العرب بمناسبة العيد

- استمرار مفاوضات «القاهرة» لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. مصر تواصل جهود حقن دماء الفلسطينيين

- الحكومة استعدت لاستقبال «العيد» اليوم والحدائق والمتنزهات جاهزة لاحتفالات المواطنين

- استمرار عمل مطاحن الدقيق والمخابز.. وطوارئ صحية للتأمين الطبى.. وانتشار أمنى لتحقيق الانضباط

- مصطفى عمار يكتب: نرجو أن نكون قد أسعدناكم

- «البترول»: نستهدف توصيل الغاز لـ895 ألف منزل العام المالى المقبل

- 4 أعمال تتنافس على الإيرادات أفلام عيد الفطر «الكوميديا أولاً»

- «كولر» يتهم لاعبى الأهلى بالتقصير فى مباراة إنبى

 - مدرب الزمالك يطالب لاعبيه بالتركيز أمام الاتحاد وإنهاء الهجمات بطريقة جيدة

الصفحة الثانية

- الحكومة استعدت لاستقبال «العيد»

- الحدائق والمتنزهات والشواطئ جاهزة لاحتفالات المواطنين

-  410 ساحات للصلاة فى المساجد الكبرى والساحات فى «القليوبية».. وزيادة أعداد الأطباء والتمريض بمستشفيات سوهاج.. و«صحة مطروح» تلغى الإجازات

- المتاحف والمزارات السياحية والفنادق تفتح أبوابها وحديقتا «الحيوان والأورمان» لا تزالان تحت التطوير

- دخول الأطفال حتى سن 6 سنوات مجاناً لمتحف التحرير.. وماكينات ذاتية لشراء تذاكر منطقة الأهرامات

- المحميات الطبيعية والساحلية تستقبل الزوار

- «البيئة»: شاهد عيان على دعم الاستثمار البيئى

- «التضامن»: خدمات «علاج الإدمان» متاحة خلال أيام الإجازة

- «عثمان»: فريق متخصص للرد على مكالمات الخط الساخن الواردة للصندوق لتقديم الدعم

- «الصحة»: تطبيق خطة التأمين الطبى للاحتفالات

- رفع درجة الاستعدادات فى المستشفيات وتمركز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة فى أماكن التجمعات

- «الرى»: توفير الاحتياجات المائية ومواجهة التعديات على النيل

- «سويلم»: متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع.. وتفعيل غرف الطوارئ فى المحافظات

الصفحة الثالثة

- مصر تواصل جهود حقن دماء الفلسطينيين

- استمرار «مفاوضات القاهرة» لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والنازحون يواجهون حرباً إسرائيلية شرسة فى مدن القطاع

- سياسيون: مصر ترفض تصفية القضية دون التوصل إلى تسوية سلمية

- أحمد رفعت: غزة ووقف العدوان.. جهد مصرى بدأ حتى قبل 7 أكتوبر

- «أباظة»: «القاهرة» تسعى لحل عادل لوقف نزيف الدماء.. و«سماء»: إنقاذ الأطفال والنساء على رأس الأجندة المصرية

- محلل سياسى فلسطينى: مصر تسعى لخلق حل جذرى للقضية الفلسطينية

- الفلسطينيون اعتادوا الحياة تحت ظروف صعبة سواء فى رمضان أو العيد.. ونهاية الحرب تعنى إحالة «نتنياهو» للمحاكمة

الصفحة الرابعة

- تنفيذ خطة الـ7 سنوات لزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء

- «التنمية المحلية»: المبادرة تسعى لزراعة الأشجار فى الميادين والمحاور والظهير الصحراوى للمحافظات وتكوين ثروة خشبية وزراعة أشجار مثمرة

- تقرير علمى حديث يؤكد أفضلية زراعة «الأشجار الخشبية» فى المدن على «المثمرة»

- مسئول الخامات بـ«صناع الأثاث بدمياط»: الأخشاب مردودها الاقتصادى كالبترول

الصفحة الخامسة

- 4 أفلام تتنافس على إيرادات موسم عيد الفطر «الكوميديا أولاً وأخيراً»

- «يوسف وممدوح» يراهنان على الأكشن بـ«شقو».. و«ماجد وهنا» يجتمعان لأول مرة فى «فاصل من اللحظات اللذيذة».. و«ربيع» فى قصة حب مع مدربة جيم ضمن «عالماشى»

- كريم إيهاب: استفدت كثيراً من ريهام حجاج أثناء تصوير «صدفة»

- «بيومى» طبيب نفسى فى «أسود ملون».. وعروض خاصة فى فروع «سينما الشعب».. وطرح تذاكر مخفضة بحد أقصى 40 جنيهاً

- شقيقتى «نور» أفادتنى فى تجربتى بالتمثيل.. وشعرت برهبة من الكاميرا فى مشاهدى الأولى

- عصام زكريا يكتب: 30 يوماً فى سجن الدراما

الصفحة السادسة

- عماد فؤاد يكتب: الأونروا تواجه الصهيونية (2)

- د. محمود خليل: الدنيا بلون «العيد»

- بلال الدوى: عيد سعيد عليكِ «يا مصر يا محروسة»

- حسين القاضى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)

- جيهان فوزى تكتب: «إعادة الإعمار».. معركة قادمة لا محالة

الصفحة السابعة

- «الزراعة طريقها أخضر».. خبيرة: الزراعة أمن قومى.. وتوفير مستلزمات الإنتاج وشراء المحاصيل بسعر يحقق هامش ربح للفلاح أهم خطوات الإصلاح

- «المنزلاوى»: لا بد من وجود استراتيجية واضحة تحقق سياسات زراعية متكاملة.. وضرورة تعديل قانون التعاون الزراعى ودمج الجمعيات النوعية العامة بما يخدم القطاع

- م. محمد مازن: التمويل والعمالة المدربة واختيار الصنف المناسب للمنطقة أهم سبل النجاح

- استشارى: اسأل المختص قبل الاستثمار فى زراعة العنب

- كبسولة بيطرية.. الفسيخ بين عادات المصريين وتخوفاتهم

- هل نأكل الفسيخ؟.. وما علامات الفسيخ السليم؟.. طبيب بيطرى يجيب

- د. يسرى الشرقاوى يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

الصفحة الثامنة

- زحام على «النوجا والبونبونى والطوفى والشوكولاتة» يا حلاوة العيد

- فيلم كوميدى.. صدفة تجمع «دياب» بزوجته على شاشة السينما

- من غزة لمصر.. «أم فاتن» تحتفل بالمعمول والكحك الفلسطينى

- مطرّز ومنقوش.. «الكارديجان» ينافس العباية.. لصلاة العيد

- جرى وكارتون ومسرح.. طلاب مدرسة يرسمون البسمة على وجوه الأيتام

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