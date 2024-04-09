اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يتبادل التهنئة مع الرؤساء والملوك العرب بمناسبة العيد
كتب:
أحمد العانوسي
06:04 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى» يتبادل التهنئة مع الرؤساء والملوك العرب بمناسبة العيد
- استمرار مفاوضات «القاهرة» لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. مصر تواصل جهود حقن دماء الفلسطينيين
- الحكومة استعدت لاستقبال «العيد» اليوم والحدائق والمتنزهات جاهزة لاحتفالات المواطنين
- استمرار عمل مطاحن الدقيق والمخابز.. وطوارئ صحية للتأمين الطبى.. وانتشار أمنى لتحقيق الانضباط
- مصطفى عمار يكتب: نرجو أن نكون قد أسعدناكم
- «البترول»: نستهدف توصيل الغاز لـ895 ألف منزل العام المالى المقبل
- 4 أعمال تتنافس على الإيرادات أفلام عيد الفطر «الكوميديا أولاً»
- «كولر» يتهم لاعبى الأهلى بالتقصير فى مباراة إنبى
- مدرب الزمالك يطالب لاعبيه بالتركيز أمام الاتحاد وإنهاء الهجمات بطريقة جيدة
الصفحة الثانية
- الحكومة استعدت لاستقبال «العيد»
- الحدائق والمتنزهات والشواطئ جاهزة لاحتفالات المواطنين
- 410 ساحات للصلاة فى المساجد الكبرى والساحات فى «القليوبية».. وزيادة أعداد الأطباء والتمريض بمستشفيات سوهاج.. و«صحة مطروح» تلغى الإجازات
- المتاحف والمزارات السياحية والفنادق تفتح أبوابها وحديقتا «الحيوان والأورمان» لا تزالان تحت التطوير
- دخول الأطفال حتى سن 6 سنوات مجاناً لمتحف التحرير.. وماكينات ذاتية لشراء تذاكر منطقة الأهرامات
- المحميات الطبيعية والساحلية تستقبل الزوار
- «البيئة»: شاهد عيان على دعم الاستثمار البيئى
- «التضامن»: خدمات «علاج الإدمان» متاحة خلال أيام الإجازة
- «عثمان»: فريق متخصص للرد على مكالمات الخط الساخن الواردة للصندوق لتقديم الدعم
- «الصحة»: تطبيق خطة التأمين الطبى للاحتفالات
- رفع درجة الاستعدادات فى المستشفيات وتمركز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة فى أماكن التجمعات
- «الرى»: توفير الاحتياجات المائية ومواجهة التعديات على النيل
- «سويلم»: متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع.. وتفعيل غرف الطوارئ فى المحافظات
الصفحة الثالثة
- مصر تواصل جهود حقن دماء الفلسطينيين
- استمرار «مفاوضات القاهرة» لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والنازحون يواجهون حرباً إسرائيلية شرسة فى مدن القطاع
- سياسيون: مصر ترفض تصفية القضية دون التوصل إلى تسوية سلمية
- أحمد رفعت: غزة ووقف العدوان.. جهد مصرى بدأ حتى قبل 7 أكتوبر
- «أباظة»: «القاهرة» تسعى لحل عادل لوقف نزيف الدماء.. و«سماء»: إنقاذ الأطفال والنساء على رأس الأجندة المصرية
- محلل سياسى فلسطينى: مصر تسعى لخلق حل جذرى للقضية الفلسطينية
- الفلسطينيون اعتادوا الحياة تحت ظروف صعبة سواء فى رمضان أو العيد.. ونهاية الحرب تعنى إحالة «نتنياهو» للمحاكمة
الصفحة الرابعة
- تنفيذ خطة الـ7 سنوات لزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء
- «التنمية المحلية»: المبادرة تسعى لزراعة الأشجار فى الميادين والمحاور والظهير الصحراوى للمحافظات وتكوين ثروة خشبية وزراعة أشجار مثمرة
- تقرير علمى حديث يؤكد أفضلية زراعة «الأشجار الخشبية» فى المدن على «المثمرة»
- مسئول الخامات بـ«صناع الأثاث بدمياط»: الأخشاب مردودها الاقتصادى كالبترول
الصفحة الخامسة
- 4 أفلام تتنافس على إيرادات موسم عيد الفطر «الكوميديا أولاً وأخيراً»
- «يوسف وممدوح» يراهنان على الأكشن بـ«شقو».. و«ماجد وهنا» يجتمعان لأول مرة فى «فاصل من اللحظات اللذيذة».. و«ربيع» فى قصة حب مع مدربة جيم ضمن «عالماشى»
- كريم إيهاب: استفدت كثيراً من ريهام حجاج أثناء تصوير «صدفة»
- «بيومى» طبيب نفسى فى «أسود ملون».. وعروض خاصة فى فروع «سينما الشعب».. وطرح تذاكر مخفضة بحد أقصى 40 جنيهاً
- شقيقتى «نور» أفادتنى فى تجربتى بالتمثيل.. وشعرت برهبة من الكاميرا فى مشاهدى الأولى
- عصام زكريا يكتب: 30 يوماً فى سجن الدراما
الصفحة السادسة
- عماد فؤاد يكتب: الأونروا تواجه الصهيونية (2)
- د. محمود خليل: الدنيا بلون «العيد»
- بلال الدوى: عيد سعيد عليكِ «يا مصر يا محروسة»
- حسين القاضى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)
- جيهان فوزى تكتب: «إعادة الإعمار».. معركة قادمة لا محالة
الصفحة السابعة
- «الزراعة طريقها أخضر».. خبيرة: الزراعة أمن قومى.. وتوفير مستلزمات الإنتاج وشراء المحاصيل بسعر يحقق هامش ربح للفلاح أهم خطوات الإصلاح
- «المنزلاوى»: لا بد من وجود استراتيجية واضحة تحقق سياسات زراعية متكاملة.. وضرورة تعديل قانون التعاون الزراعى ودمج الجمعيات النوعية العامة بما يخدم القطاع
- م. محمد مازن: التمويل والعمالة المدربة واختيار الصنف المناسب للمنطقة أهم سبل النجاح
- استشارى: اسأل المختص قبل الاستثمار فى زراعة العنب
- كبسولة بيطرية.. الفسيخ بين عادات المصريين وتخوفاتهم
- هل نأكل الفسيخ؟.. وما علامات الفسيخ السليم؟.. طبيب بيطرى يجيب
- د. يسرى الشرقاوى يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
الصفحة الثامنة
- زحام على «النوجا والبونبونى والطوفى والشوكولاتة» يا حلاوة العيد
- فيلم كوميدى.. صدفة تجمع «دياب» بزوجته على شاشة السينما
- من غزة لمصر.. «أم فاتن» تحتفل بالمعمول والكحك الفلسطينى
- مطرّز ومنقوش.. «الكارديجان» ينافس العباية.. لصلاة العيد
- جرى وكارتون ومسرح.. طلاب مدرسة يرسمون البسمة على وجوه الأيتام