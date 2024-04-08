ناقد فني: موسم دراما رمضان يشهد تطورا كبيرا في صناع السيناريو

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن التطور في صناعة السيناريو أهم ما يميز هذا الموسم الرمضاني، موضحا أن المؤلفين في هذه الأعمال الدارمية التي قدمت هذا العام أثبتوا نفسهم بشكل كبير.

الحشاشين وجودر ينافسا المسلسلات العالمية

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح »، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا العام يوجد به أعمال تنافس المسلسلات العالمية التي تعرض على المنصات الأجنبية، منها مسلسلي الحشاشين وجودر.

مسلسل الحشاشين دراما تاريخية

وتابع الناقد الفني أن مسلسل الحشاشين دراما تاريخية يوجد به رسائل مهمة جدا، يتميز بإنتاج ضخم، وتمثيل محترف عالي المستوى.

وأشار إلى أنه كتب مقال عن مسلسل جودر بطولة ياسر جلال في جريدة الوطن عن ابداعه واحترافه، موضحا أن بعد نشر المقال، اتصل به الفنان ياسر جلال الذي كان سعيدا بهذا المقال وبردود أفعال النقاد على المسلسل، لافتا إلى أن قبل عرض الموسم لم يتصور هذا الكم من النجاح الدرامي المتنوع.