ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل إمبراطورية ميم، اليوم؛ لمعرفة مصير «مختار أبو المجد» خالد النبوي وعائلته ومنزلهم الذي تم بيعه بتوقيع مزور من نجله الأكبر «مروان» نور النبوي.

كما ينتظر الجمهور معرفة مصير العلاقة بين «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي، وذلك بعدما تركت المنزل وذهبت إلى مصحة نفسية للعلاج.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 30

الجمهور على موعد مع عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 30 والأخيرة، في الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الساعة 10:15 صباحا في اليوم التالي.

كما يأتي عرض الحلقة أيضًا على منصة watch it الإلكترونية، يوميًا بالتزامن مع عرضها على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر الجمهور الحلقة 30 والأخيرة لمعرفة نهاية الأحداث التي استمرت على مدار 29 حلقة ومنها، العلاقة بين «محمود» محمود حافظ و«مديحة» نشوى مصطفى وهل تنتهي بالزواج؟ بالأخص بعد موافقة والدة «محمود» على الزواج منها.

وأخيرا مصير علاقة «مي» حلا شيحة و«مختار» خالد النبوي، هل تنتهي بالزواج أم يظلا أصدقاء؟