مشهد من مسلسل راجعين يا هوى حاضر في إمبراطورية ميم.. ماذا فعل نور النبوي؟

أحداث كثيرة شهدها مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، خاصة حينما رفض مختار أبو المجد بيع منزله مقابل 250 مليون جنيه، وتسبب ذلك الرفض في دخوله إلى السجن، وسط حالة من الحزن والصدمة من قبل أولاده، إذ يحاول «مروان» بشتى الطرق إخراج والده.

تزوير إمضاء مختار أبو المجد

بعد محاولة «مروان» الذي يجسد شخصيته الفنان نور النبوي، في إخراج والده، ليزور إمضاء والده حتى يبيع المنزل، ليضمن خروجه من السجن، وحال خروج الأب مختار أبو المجد ذهب إليه «مروان» وتحاور معه، هنا استحضر مشهد من مسلسل راجعين يا هوى، الذي شارك في بطولته أيضًا رفقة «والده» خالد النبوي.

«حمدالله على السلامة يا راجع من السفر» كلمات مشهد في مسلسل راجعين يا هوى، وذلك حينما وصل بليغ أبو الهنا «خالد النبوي» إلى مطار القاهرة وكان في استقباله نجل شقيقه ويدعى طارق أبو الهنا «نور النبوي»، بعد غياب مدة طويلة في أوروبا، إذ يوثق «طارق» تلك اللحظة في فيديو قصير، ليسترجع تلك الكلمات أيضًا في مسلسل إمبراطورية ميم.

نور النبوي: في حاجات مبتتغيرش

مروان أبو المجد كرر المشهد ذاته حينما ذهب لوالده بعد خروجه من السجن، «حمدالله على السلامة يا راجع من السفر» ليشاركها الفنان نور النبوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق قائلًا «في حاجات مبتتغيرش».. مروان و مختار أبو المجد و طارق و بليغ أبو الهنا.