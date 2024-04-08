مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ29.. مايان السيد تدخل مصحة نفسية

تضمنت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل إمبراطورية ميم مشادة كلامية بين «مروان»، التي يجسد دوره نور النبوي و«مادي» التي تجسدها مايان السيد، وذلك بسبب تصرفاتها السلبية ما جعل «مروان» غير قادر على تحملها ونصحها بالعلاج النفسي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 29

وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل إمبراطورية ميم ترك «مادي» منزل «مروان»، ودار بينهما حديث لتخبره بأنها على حق وتحتاج إلى العلاج النفسي، ما جعلها تحجز في إحدى المصحات النفسية، وإذا تعافت سوف تعود له، وإذا لم تتعاف لم تعود لأنها تحبه، ولا تحب أن تدمر حياته معها، وتمنت أن تكون فردًا من عائلته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في مسلسل إمبراطورية ميم مجموعة كبيرة من نجوم الفن الكبار، أبرزهم الفنان خالد النبوي، ونجله نور النبوي ومايان السيد وحلا شيحة ونشوى مصطفى وإلهام صفي الدين، وضيوف الشرف سلاف فواخرجي وأحمد وفيق وإسماعيل فرغلي، ويضم أيضًا محمود حافظ وليلى عز العرب ومحمد محمود عبدالعزيز ورشا المهدي وغيرهم.